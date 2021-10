100 Kilogramm Trauben wachsen am Haus entlang

Lese in Winterlingen

1 Hobbywinzer Josef Weiß muss hoch hinauf, um an die reifen Trauben seiner Hausrebe zu kommen. Üppig hängen die süßen, blau-schwarzen Trauben an der Hauswand. Foto: Gauggel

Eigentlich ist die Schwäbische Alb nicht der idealste Standort für Trauben. Doch am Haus von Josef und Anneliese Weiß hängen reichlich Reben trotz des kalten Sommers.















Winterlingen-Harthausen. Damit haben Anneliese und ihr Mann Josef Weiß in diesem Jahr nicht gerechnet: Obwohl das Frühjahr kalt und der Sommer verregnet waren, haben sie eine üppige Traubenernte. "Das war auch für uns eine große Überraschung", sagt Anneliese Weiß, dass es trotz der für Reben alles andere als idealen Bedingungen einen solchen Ertrag gibt – schließlich fällt die Ernte von anderem Obst – Kirschen, Äpfel und Zwetschgen – eher spärlich aus.

Die beiden Rentner haben vor etwa 20 Jahren einen Trauben-Steckling von einem Nachbarn bekommen und haben ihn neben der Scheune in ihre Hofeinfahrt in der Harthauser Hauptstraße gepflanzt. Daraus ist mittlerweile ein sehr stattlicher Rebstock geworden. Seine Ranken sind mehr als 20 Meter entlang der Hauswand hoch bis zur Dachrinne gewachsen. Zur anderen Seite hat sich die Rebe im Geäst eines Birnbaumes breit gemacht und auch da sind viele Dolden mit reifen Trauben zu sehen.

In den vergangenen zehn Jahren hat Anneliese Weiß die Ernte ihres Rebstocks dokumentiert und festgestellt, dass die Erträge in aller Regel zwischen 80 und 120 Kilogramm liegen. Noch ihre Eltern hätten so etwas auf der Alb nie für möglich gehalten, erzählt sie und vermutet, dass dies dem Klimawandel zuzurechnen ist. Für dieses Jahr prognostiziert die passionierte Gartenliebhaberin mit Blick auf die üppig hängenden Trauben einen Ertrag von rund 100 Kilogramm. "Das reicht wieder locker, um die Flaschen mit Saft für unsere Enkel zu füllen", sagt die Rentnerin und auch für ein paar Gläser Gelee, das sie dann selbst einmacht, werde es sicher reichen.

Josef Weiß steigt derweil mit Eimer und Haken die Leiter hinauf bis fast zur Dachrinne und schneidet mit der Rebschere die Trauben ab. Dabei kürzt er zugleich auch die Triebe mit dem Blattwerk, sodass die Rebe im kommenden Jahr wieder Licht und Platz für neue Triebe hat. Schnell sind etliche Eimer an diesem recht kühlen Vormittag gefüllt, die der 77- Jährige in die dafür eingerichtete Saftküche im Untergeschoss des Wohnhauses bringt, wo seine Frau die weitere Verarbeitung übernimmt.

"Es ist jetzt höchste Zeit für die Lese" stellt Josef Weiß fest. Der erste Frost habe an den Rebblättern bereits Schäden hinterlassen. Da sei es gut, so der Hobbywinzer, dass die Trauben dicht an der schützenden Hauswand wachsen, sodass die Nachtkälte den Früchten bisher noch nichts anhaben konnte.

Das Ehepaar Weiß hofft, dass sie, sofern das Wetter mitspielt, in den nächsten Tagen die Traubenernte abschließen und sie den diesjährigen Jahrgang in die Flaschen bringen können.