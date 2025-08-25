Lese-Hype: Buchclubs boomen - Lesen als Gemeinschaftsgefühl

Das Angebot an Filmen und Serien ist dank der Streamingdienste unendlich groß. Viele tauschen die Fernbedienung inzwischen aber oft gegen einen guten Roman. Und sie suchen den Austausch.
Köln - Jannik Schümann hat in seiner Karriere schon eine Menge Drehbücher gelesen. Der Schauspieler ist durch viele Kinofilme ("Die Mitte der Welt", "Dem Horizont so nah") und Serien ("Sisi", "Charité") bekannt. Auch privat kann der 33-Jährige nicht ohne Bücher. Jetzt hat er zusammen mit seiner engen Freundin Kara Wolf einen Buchclub gestartet - in Form des Podcasts "Zwischen Kotti und Kapiteln".