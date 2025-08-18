Lese-Aktion in Trossingen: Lesespaß für Groß und Klein

An der Leseclub-Sommeraktion für Kinder und Jugendliche beteiligt sich die Stadtbücherei Trossingen zum elften Mal. Und auch Erwachsene könne sich über eine Lese-Aktion freuen.
Gestartet ist die Aktion „Heiß auf Lesen“ für junge Leseratten und solche, die es werden wollen, am 14. Juli. „Bis Mitte der zweiten Schulferienwoche haben wir so viele Anmeldungen wie noch nie, nämlich bereits 130“, freut sich Margit Haunschild von der Stadtbücherei Trossingen. Die Stadtbücherei beteiligt sich bereits zum elften Mal an der Leseclub-Sommeraktion des Regierungspräsidiums Freiburg für Kinder ab dem Lesealter und Jugendliche bis 14 Jahre. Jahr für Jahr nimmt die Aktion also mehr an Fahrt auf.