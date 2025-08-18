Lese-Aktion in Trossingen: Lesespaß für Groß und Klein

An der Leseclub-Sommeraktion für Kinder und Jugendliche beteiligt sich die Stadtbücherei Trossingen zum elften Mal. Und auch Erwachsene könne sich über eine Lese-Aktion freuen.

Gestartet ist die Aktion „Heiß auf Lesen“ für junge Leseratten und solche, die es werden wollen, am 14. Juli. „Bis Mitte der zweiten Schulferienwoche haben wir so viele Anmeldungen wie noch nie, nämlich bereits 130“, freut sich Margit Haunschild von der Stadtbücherei Trossingen. Die Stadtbücherei beteiligt sich bereits zum elften Mal an der Leseclub-Sommeraktion des Regierungspräsidiums Freiburg für Kinder ab dem Lesealter und Jugendliche bis 14 Jahre. Jahr für Jahr nimmt die Aktion also mehr an Fahrt auf.

Bis 27. September bieten in ganz Baden-Württemberg 261 Bibliotheken „Heiß auf Lesen“ an. Im Regierungsbezirk Freiburg nehmen insgesamt 46 Bibliotheken teil. Die Stadtbücherei Trossingen ist von Anfang an mit dabei.

„Heiß auf Lesen im Regierungsbezirk Freiburg wird von der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen im Regierungspräsidium koordiniert, von uns vor Ort organisiert und steht für Schülerinnen und Schüler aller Schularten offen“, erzählt Margit Haunschild, bei der zum vierten Mal die Fäden der umfangreichen Organisation zusammenlaufen.

Leseförderung im Fokus

Die Aktion habe das Ziel, das Lese- und Textverständnis und gleichzeitig die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen zu fördern. So stehen die Leseförderung, der Spaß am Lesen und der Anreiz für weitere Bibliotheksbesuche, auch über die Zeit der Aktion hinaus, im Vordergrund. Bei den ausgewählten Titeln werden Bücher aus verschiedenen Genres, für unterschiedliche Altersgruppen und für unterschiedliche Lesefähigkeitsstufen zur Verfügung gestellt – so ist für jedes Clubmitglied etwas Passendes zum Lesen dabei.

„Wir haben über 330 neue Bücher extra für die Leseclub-Sommeraktion neu bestellt“, sagt Margit Haunschild und „es ist immer wieder toll, wenn die Kinder in die Bücherei kommen und uns die Geschichten, die sie gelesen haben, erzählen und dabei richtig aufblühen“. Sogar die eher schüchternen Kinder erzählen, es gebe ganz wenige, die sich wirklich nicht trauen. „Es macht einfach Spaß, die vielen Geschichten zu hören, selbst erwachsene Büchereikunden bleiben stehen, hören zu und sind fasziniert, dass die Kinder mit so viel Eifer bei der Sache sind“.

Es sei zwar jedes Jahr ein „riesen Rad“, das gedreht werden müsse, „aber es macht einfach Laune und für die Kinder machen wir das sehr gerne“.

Da die letzte Ausleihe erst auf den 12. September datiert ist, ist ein Einstieg in die Leseclubaktion nach wie vor möglich. Die Bedingung ist lediglich, dass insgesamt mindestens drei Bücher gelesen werden, wobei maximal zwei Bücher innerhalb der Ausleihfrist von 14 Tagen gelesen und in der Bücherei die Inhalte dann erzählt werden können, um so den begehrten Stempel ins Logbuch, das jedes Kind bei der Anmeldung bekommt, zu erhalten.

Leseshow mit einem Autor

Die Abgabe des Logbuches muss bis zum 19. September erfolgen, denn am Freitag, 26. September, um 17 Uhr findet die Abschlussparty statt. „Wir haben wieder eine Leseshow mit einem Autor“ – mehr verrät Margit Haunschild noch nicht.

Selbstverständlich bekommt aber jedes teilnehmende Kind, das bei der Abschlussparty dabei ist, einen der zahlreichen schönen Preise, sowie eine Urkunde. Unter allen Anwesenden wird dann der Hauptpreis verlost. Was dies sein wird, verrät die Bücherei-Mitarbeiterin aber noch nicht. Außerdem gibt es bei der Sonderverlosung des Regierungspräsidiums Freiburg in diesem Jahr eine Übernachtung im Europapark Erlebnis-Resort Rust für vier Personen mit Parkeintritt, eins von drei Familienwochenenden in einer Jugendherberge in Baden-Württemberg oder eine von zwei exklusiven Rangertouren im Biosphärengebiet Schwarzwald zu gewinnen.

Blind-Date mit einem Buch

Aber auch für Erwachsene hat die Stadtbücherei eine Lese-Aktion im Angebot. „Blind-Date mit einem Buch“, nennt sich die Aktion, die zum fünften Mal auch vom Regierungspräsidium ausgeschrieben wurde. 40 Bücher mit unterschiedlichen Themen hat Stadtbüchereileiter Ralf Sorg dafür ausgesucht. Jedes Buch wurde in Zeitungspapier verpackt und mit einem Aufkleber über das jeweilige Thema versehen. Die Bewertung des „Blind-Date-Buches“ erfolgt dann in schriftlicher Form. Am Ende gilt es, das persönliche Date mit Sternen zu bewerten.

Die diesjährige Aktion laufe sehr gut, erzählt Ralf Sorg, „die Erwachsenen freuen sich zunächst wie Kinder, wenn sie das Buch aus dem Zeitungspapier auspacken und den Überraschungsmoment erleben“. Danach seien die Reaktionen sehr unterschiedlich, von „war gar nicht mein Buch“ bis zu „es war unglaublich, dieses Buch hätte ich nicht mitgenommen, wenn es nicht eingepackt gewesen wäre“.