Les Carlsen kommt nach Deutschland: Nur fünf Konzerte und eines davon in Sulz

1 Sänger Les Carlsen und seine Frau Joyce Foto: Dieter Menzler Nach bereits drei besonderen Konzerten der US-Rockband „Chaotic Resemblance“ in den vergangenen Jahren steht nun ein neuer musikalischer Höhepunkt im Wildberger Teilort Sulz an.







Am Mittwoch, 4. Februar, findet nun ein weiteres Konzert in der Michaelskirche statt – mit neuen Musikern: Ab 19 Uhr verwandelt Les Carlsen, vielen als Sänger der Band „Bloodgood“ bekannt, mit seiner Frau Joyce die Sulzer Kirche erneut in eine Bühne. Les Carlsen und Joyce laden zu einem bewegenden Konzert mit eindrücklichen Geschichten ein. Eintritt ist frei ab 18 Uhr, ein Hut geht rum.