Les Carlsen kommt nach Deutschland: Nur fünf Konzerte und eines davon in Sulz
Sänger Les Carlsen und seine Frau Joyce Foto: Dieter Menzler

Nach bereits drei besonderen Konzerten der US-Rockband „Chaotic Resemblance“ in den vergangenen Jahren steht nun ein neuer musikalischer Höhepunkt im Wildberger Teilort Sulz an.

Am Mittwoch, 4. Februar, findet nun ein weiteres Konzert in der Michaelskirche statt – mit neuen Musikern: Ab 19 Uhr verwandelt Les Carlsen, vielen als Sänger der Band „Bloodgood“ bekannt, mit seiner Frau Joyce die Sulzer Kirche erneut in eine Bühne. Les Carlsen und Joyce laden zu einem bewegenden Konzert mit eindrücklichen Geschichten ein. Eintritt ist frei ab 18 Uhr, ein Hut geht rum.

 

Gesamtes Repertoire

Die beiden sprechen nicht nur aus ihrem Leben, vielen Begegnungen mit Menschen und Gott, sondern singen auch aus ihrem gesamten Repertoire. Les Carlsen gilt in der christlichen Rock- und Metalszene als lebende Legende – und die Chance, ihn zu sehen, wird es nicht mehr oft geben, heißt es in der Ankündigung.

Nur fünf Konzerte in ganz Deutschland finden während dieser Tour statt – und eines davon in Sulz. Organisiert wird die kleine Tour vom CVJM Loud and Proud, der jedes Jahr eines der größten christlichen Rock- und Metalfestivals in Europa ausrichtet.

 