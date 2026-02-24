„Lernprozesse deutlich erfolgreicher“: Warum eine Neubulacher Schule jetzt ihre Schüler coacht

An der Neubulach Bildungseinrichtung beginnt gutes Lernen mit ehrlichem Interesse an den Kindern und Jugendlichen sowie der Bereitschaft zuzuhören.
„Alles schläft und einer spricht – und das nennt man Unterricht“, spottete Wilhelm Busch einst. An der Gemeinschaftsschule (GMS) Neubulach steht ein anderes Verständnis von Lernen im Mittelpunkt. Gute Schule beginnt hier mit ehrlichem Interesse an den Kindern und Jugendlichen – und mit der Bereitschaft, zunächst zuzuhören, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.