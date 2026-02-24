Lernort Bauernhof in Grosselfingen: Wertvolle Einblicke für Schüler

Das Netzwerk „Lernort Bauernhof“ bietet in Kooperation mit dem Landwirtschaftsamt Zollernalbkreis eine Grundlagenschulung für Landwirtinnen und Landwirte an, die Schulklassen ein Angebot auf ihrem Hof machen oder dies planen.​ Landwirtschaftliche Betriebe können als „Lernort Bauernhof“ jungen Leuten wertvolle Gelegenheiten bieten, die Herkunft und Verarbeitung von Lebensmitteln hautnah zu erleben und für ökologische Zusammenhänge zu sensibilisieren. Im Zollernalbkreis sind mehrere Betriebe als Lernort engagiert.

Auftakt für die Schulung ist am Freitag, 20. März, online von 9 bis 17 Uhr mit dem Theorieteil. Vermittelt und besprochen werden die Grundlagen für die Qualifizierung als „Lernort Bauernhof“, ebenso rechtliche Rahmenbedingungen, Versicherungs- und Haftungsfragen, Anforderungen an einen kindersicheren Hof sowie das Leitbild „Lernort Bauernhof in Baden-Württemberg“. Außerdem gibt es Informationen zur Abrechnung der Aufwandsentschädigung über die Landjugend.

Anmeldungen bis 13. März

Der zweite Seminartag am Freitag, 27. März, von 9 bis 17 Uhr ist dem Praxisteil gewidmet. Er findet in Grosselfingen auf dem Biolandbetrieb Eichenhof (Eichgässle 2) statt. Schwerpunkte sind die Entwicklung eigener Bildungsangebote, die Einbindung methodischer und pädagogischer Konzepte, die Verknüpfung mit Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie Schnittstellen zum Schulunterricht.

Die Teilnahme an beiden Seminarmodulen ist Voraussetzung für die erfolgreiche Zertifizierung als „Lernort Bauernhof“. Anmeldungen dafür sind noch bis Freitag, 13. März, möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.lob-bw.de.