Lernort Bauernhof in Grosselfingen: Wertvolle Einblicke für Schüler

Land- wirtschaftliche Betriebe können sich als „Lernort Bauernhof“ zertifizieren lassen.
Das Netzwerk „Lernort Bauernhof“ bietet in Kooperation mit dem Landwirtschaftsamt Zollernalbkreis eine Grundlagenschulung für Landwirtinnen und Landwirte an, die Schulklassen ein Angebot auf ihrem Hof machen oder dies planen. Landwirtschaftliche Betriebe können als „Lernort Bauernhof“ jungen Leuten wertvolle Gelegenheiten bieten, die Herkunft und Verarbeitung von Lebensmitteln hautnah zu erleben und für ökologische Zusammenhänge zu sensibilisieren. Im Zollernalbkreis sind mehrere Betriebe als Lernort engagiert.