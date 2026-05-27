Lernen in einer Weltstadt: Studentinnen aus Schwenningen planen Paris-Trip

„Studieren in Paris" – dieses Projekt haben sich Helena Heimbach, Vanessa Balzer und Vanessa Guni vorgenommen. Sie studieren an der Hochschule Furtwangen am Campus Schwenningen.
„Wir sind eine Studierendengruppe der HFU Schwenningen und organisieren im Rahmen unseres Studienprojekts eigenständig eine fachliche Exkursion nach Paris“, berichtet Helena Heimbach. Ziel sei es, HFU-Studierenden Einblicke in ein mögliches Auslandssemester in Paris zu ermöglichen und internationale Erfahrungen sowie verbesserte Sprachkenntnisse zu sammeln.