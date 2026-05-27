Lernen in einer Weltstadt: Studentinnen aus Schwenningen planen Paris-Trip

„Studieren in Paris" – dieses Projekt haben sich Helena Heimbach, Vanessa Balzer und Vanessa Guni vorgenommen. Sie studieren an der Hochschule Furtwangen am Campus Schwenningen.

„Wir sind eine Studierendengruppe der HFU Schwenningen und organisieren im Rahmen unseres Studienprojekts eigenständig eine fachliche Exkursion nach Paris“, berichtet Helena Heimbach. Ziel sei es, HFU-Studierenden Einblicke in ein mögliches Auslandssemester in Paris zu ermöglichen und internationale Erfahrungen sowie verbesserte Sprachkenntnisse zu sammeln.

Da dieses Projekt vollständig von Studierenden getragen werde, sei man aktuell auf finanzielle Unterstützung angewiesen. „Wir suchen regionale Kooperationspartner, die unser Vorhaben fördern möchten“, sagt Vanessa Balzer. Zwei der drei Frauen studieren Internationale Betriebswirtschaft, eine International Business Management. „Es ist unsere Initiative, wir sind auf den Professor zugegangen, und der Dekan hat das Vorhaben ebenfalls abgesegnet“, erläutert Vanessa Guni.

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In der Woche vom 1. bis zum 5. Juni findet die Exkursion nach Paris statt. „Ziel war ursprünglich, an Vorlesungen einer Uni in Paris teilzunehmen“, sagt Helena Heimbach. Das Pôle Universitaire Léonard de Vinci ist eine Partnerhochschule der HFU, die die Gruppe im Rahmen der Exkursion besuchen wird. „Allerdings können wir keine Vorlesungen besuchen, da die Universität in diesem Zeitraum geschlossen ist, den Campus werden wir uns aber auf jeden Fall anschauen.“

Gute Vorbereitung

Das Kennenlernen des akademischen Lebens in der französischen Hauptstadt, den Austausch mit dortigen Studierenden werten sie als Bereicherung, von der beiden Seiten profitieren können. Außerdem sei es eine gute Vorbereitung für ein mögliches Auslandssemester in Frankreich. Vielleicht wäre ja auch in näherer Zukunft mal ein deutsch-französischer akademischer Doppelabschluss drin?

„Hier ist es sehr international“

Für die Fahrt im Juni gibt es Platz für zehn HFU-Studierende. Fahrt und Unterkunft muss jeder selber zahlen. Der Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) fördert den Aufenthalt mit 35 Euro pro Person und Tag. „Wir haben Unternehmen angeschrieben mit der Bitte, uns bei dieser Fahrt finanziell unter die Arme zu greifen“, führen die Studentinnen aus. Alle drei schätzen das Studium an HFU in Schwenningen. „Hier ist es sehr international, man kann auf Englisch oder Französisch Fächer studieren, und es ist in der Nähe zu unseren Heimatorten.“

Nähere Infos gibt es unter hfuparisexkursion@gmail.com.