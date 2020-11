Lernen in der Pandemie So ist die Corona-Lage an Horber Schulen

Vor dem Gespräch mit unserer Zeitung hatte der MGG-Rektor selbst Unterricht. Vor leeren Plätzen im Physiksaal. Mit dem Laptop filmte Neumann seine Experimente über die Webcam. "Das klappt bestens, muss ich sagen. Ich habe meine Schüler gefragt, ob sie alles sehen können, was sie bejaht haben." Die Vermittlung des Unterrichtsstoffs klappe reibungslos. "Die Stadt Horb hat schnell gehandelt. Wir wurden mit hunderten Tablets ausgestattet. Auch für unsere zwei Videoräume wurde sofort Geld zur Verfügung gestellt." In diesen Räumen findet Präsenzunterricht in der Schule mit Schülern, aber mit dem Lehrer auf der Leinwand statt. Nicht nur wenn Corona-Fälle in der Schule auftreten, wird zu diesem Mittel gegriffen. "Einige Lehrer gehören zu einer Risikogruppe und unterrichten sowieso aus der Ferne." Doch mittlerweile wird die Gesamtkonstruktion des Unterrichts auf der Schule immer schwieriger – und das liegt an den Corona-Fällen am MGG. Am Montag teilte die Schulleitung mit, dass eine weitere Schülerin infiziert ist, in der Woche zuvor waren es sogar drei Schüler. Durch den aktuellen Fall müssen gleich alle drei 9. Klassen von Daheim aus unterrichtet werden. Da alle drei Klassen gemeinsame Kurse wie Sport oder Spanisch haben, lässt sich das nicht mehr klar trennen. "Nicht alle Schüler sind aber in Quarantäne, sondern nur die, die direkten Kontakt mit der Schülerin hatten", erklärt Neumann.

"Uns wird es gerade nicht langweilig", sagt der Rektor augenzwinkernd. Er wirkt dennoch gelassen und besonnen. Aber: "Irgendwann könnten es zu viele Fälle werden, dann müssten wir komplett schließen." Und das liege dann daran, dass die zur Verfügung stehenden Lehrerstunden nicht mehr ausreichen, um die Breite des Unterrichts abzudecken. "Wenn dann alles über Fernunterricht läuft, kann jeder Lehrer auch wieder nach Stundenplan unterrichten."

Noch keine Alarmstimmung

Doch an diesem Punkt sieht Neumann seine Schule noch nicht. Und die Corona-Lage sorgt noch für keine Alarmstimmung. "Alle Fälle sind bisher von außen über die Familien in die Schule reingekommen. Von Übertragungen innerhalb der Schule wissen wir bisher nichts." Ob ein Wechselunterricht mit halbierten Klassen der bessere Weg ist? "Das muss man sich gut überlegen. Man muss die richtige Maßnahme auf Dauer finden. Denn es wird noch wochen- und monatelang so gehen."

Götz Peter, Rektor der Gemeinschaftsschule und geschäftsführender Rektor der Horber Schulen, sieht Wechselunterricht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht als "zwingend" an. "Andererseits halte ich es für vorstellbar und vernünftig, dass wir uns im Ernstfall wieder in den wöchentlichen Wechsel von Präsenz- und Fernunterricht mit jeweils halben Gruppen begeben, so wie wir dies ab Mai 2020 praktiziert haben. In der Woche des Fernunterrichts werden auf der digitalen Lernplattform der Schule Aufgaben eingestellt, die zuhause bearbeitet werden. Darüber hinaus sollten Lerninhalte zuhause wiederholt, geübt und gefestigt werden." Für andere Varianten fehlen aus Peters Sicht nicht nur die personellen Ressourcen, sondern auch die notwendige digitale Infrastruktur an den Schulen. "Ich denke da nur an – oft nicht vorhandenes – WLAN."

Grundsätzlich sei die Corona-Lage an den Horber Schulen mittlerweile schon angespannter als vor einigen Wochen: "Nachdem alle Horber Schulen im Zeitraum von den Sommerferien bis immerhin kurz vor den Herbstferien von Corona verschont wurden, sind in den letzten Wochen doch einzelne Schüler über alle Schularten hinweg nach Vorliegen entsprechender Symptome positiv getestet worden. Drei Grundschulen und die weiterführenden Schulen sind bis dato betroffen. Mehrere Klassen und Lehrkräfte mussten sich auf Anordnung des Gesundheitsamts in Quarantäne und in den Fernunterricht begeben."

Auch die Gemeinschaftsschule hat mittlerweile ihren ersten Corona-Fall. Der Rektor berichtet: "Eine Klasse und fünf Lehrkräfte befinden sich noch bis einschließlich Mittwoch dieser Woche in Quarantäne. Die Betroffenen tragen’s mit Fassung und versuchen per Fernunterricht mittels der Lernplattform ›Moodle‹ das Beste aus der Situation zu machen. Für das Stunden- und Vertretungsplanteam bedeuten solche besonderen Umstände jedoch ein immenses Maß an konzentrierter und überaus filigraner Planarbeit zur Bewältigung dieser Herausforderung. An dieser Stelle spreche ich gerne ein Kompliment an alle mit diesem Aufgabenbereich betrauten Personen aus."

Weg zur Schule problematisch

Dennoch sieht er die Schulen nicht als Infektionsherde: "Aufgrund der strengen Hygienemaßnahmen von Maskenpflicht über Händewaschen, Händedesinfektion und Lüften bis hin zur mehrmals täglichen Desinfektion von Türklinken und Handläufen gelten Schulen nach wie vor nicht als Treiber der Corona-Pandemie."

Alles bestens also? Nein. Peter sieht andere Schwierigkeiten: "Problematisch wird’s auf dem Hin- und Heimweg. Immer wieder höre ich von sorglosem Verhalten einiger Schülerinnen und Schüler an Bushaltestellen im Schutz der morgendlichen Dunkelheit. Hier werden allzu oft keine Masken getragen und keine Abstände eingehalten." An der Haltestelle der Schule selbst würden sich die Kinder und Jugendlichen indes sehr vorbildlich verhalten, wie aus den Erfahrungen und Berichten Aufsicht führender Lehrkräfte abzuleiten sei. Peter hofft, dass der komplette Lockdown an den Schulen verhindert werden kann. "Zu wichtig ist das gemeinsame Lernen vor Ort mit all seinen sozialen Kontakten und direkten Unterstützungsmöglichkeiten – wenn auch ›auf Abstand‹."