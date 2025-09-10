Leptig hält Elfmeter: SC Lahr bucht beim SV Linx das Viertelfinale

Die Kicker von der Dammenmühle haben nach dem zuletzt enttäuschenden Liga-Auftritt eine Reaktion gezeigt. Am Mittwochabend bezwang das Team den SV Linx im Pokal mit 2:1.
Verbandspokal, Achtelfinale: SV Linx - SC Lahr 1:2 (0:1). Schon nach wenigen Sekunden schossen die Hausherren am Mittwochabend erstmals auf das Lahrer Tor. Der Ball landete allerdings direkt bei Keeper Jona Leptig. Es war dann erst einmal für einige Minuten die einzige Torgelegenheit von Linx. Kevin Gießler sorge anschließend für mehr Gefahr, als er steil geschickt wurde, allerdings im Strafraum etwas nach links abgedrängt war. Sein Torschuss geriet bei spitzer werdendem Winkel zu zentral.