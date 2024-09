Der letzte Bahnhofsvorsteher von Haigerloch wurde 101 Jahre alt. Bereits am 18. August verschloss er für immer die Augen.

Leopold Kempter wurde am 26. Juli 1923 in Ruhestetten im südlichsten Zipfel Hohenzollerns geboren. Nach einer Schreinerlehre in Andelfingen arbeitete er nur kurz als Geselle, dann wurde er zum Militärdienst einberufen. 1942 erlitt er bei Leningrad eine schwere Verwundung. Danach arbeitete er ganz kurz an der Vermessungsschule der Deutschen Wehrmacht in Zuffenhausen.

Als diese nämlich aufgelöst wurde, kam Leopold Kempter als Eisenbahnanwärter am 1. Mai 1943 zur Hohenzollerischen Landesbahn (HzL; heute SWEG) an den Bahnhof in Burladingen. 1947 wurde er schließlich nach Haigerloch versetzt. An der Eisenbahnfachschule in Lindau war er dafür entsprechend ausgebildet worden und 1959 machte ihn die HzL zum Bahnhofsvorsteher in Haigerloch. Eine Aufgabe, die Kempter bis zu seinem am 1. November 1984 angetretenen Ruhestand über 40 Jahre ausübte.

In Kirche und Vereinsleben aktiv

Am 6. Oktober 1956 hat er seine bereits 2008 verstorbene Frau Anni geheiratet. Sie war eine Tochter des aus Betra stammenden Haigerlocher Oberlehrers Evarist Schäfer. Zusammen lebten sie in einem Haus in der Annahalde, die Ehe blieb kinderlos. Kempter engagierte sich in Haigerloch in vielen Bereichen. Von 1971 bis 1994 war er Mitglied im katholischen Kirchengemeinderat in Haigerloch, davon einige Jahre als dessen Vorsitzender. Im 2010 aufgelösten Haigerlocher Albverein bekleidet der Jubilar von 1973 bis 1994 das Amt des Vorsitzender. Aktiv war Kempter auch im Sängerbund Haigerloch, zudem war er über 60 Jahren Mitglied im VdK. Aus gesundheitlichen Gründen musste er Anfang des Jahres 2022 sein Haus in der Annahalde verlassen, seither lebte er im Altenpflegeheim St. Josef, wo ihn seine Verwandten regelmäßig besuchten.

Die Trauerfeier für Leopold Kempter findet am Freitag, 6. September, ab 14 Uhr in der Annakirche in Haigerloch statt, anschließend wird seine Urne auf dem Haigerlocher Friedhof beigesetzt.