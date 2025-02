Lenore Link wird 80: Bei Interstuhl in Tieringen hat sie Maßstäbe gesetzt

Bei Interstuhl in Tieringen hat sie Maßstäbe gesetzt

1 In der Firma Interstuhl ist Lenore Link noch fast täglich, kennt die Mitarbeiter und hat für alle ein offenes Ohr. Foto: Interstuhl

Seit ihrem 18. Lebensjahr, also seit 62 Jahren, gehört Lenore Link ihrem Familienunternehmen Interstuhl an und hat maßgeblichen Anteil am heutigen Erfolg des Büromöbelherstellers aus Tieringen. Am Mittwoch wird sie 80 Jahre alt.









Als „gute Seele des Hauses“ rühmen die Geschäftsführer der Interstuhl Group, Helmut und Joachim Link, ihre Tante und Mitgesellschafterin. Lenore Link gehört seit ihrem 18. Lebensjahr, also seit 62 Jahren, dem Unternehmen an und hat maßgeblichen Anteil am heutigen Erfolg des Tieringer Büromöbelherstellers aus Tieringen.