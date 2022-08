1 Lena Meyer-Landrut im Jahr 2020. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Sängerin Lena Meyer-Landrut hat mit einem neuen Instagram-Posting mal wieder für ordentlich Aufsehen gesorgt. Die Sängerin zeigt sich im Leoparden-Look.















Knapp ein Jahr ist es nun her, dass Lena Meyer-Landrut ihre eigene Modemarke „A Lott Less“ in Zusammenarbeit mit dem Onlinehandel „About You“ herausgebracht hat. Und die Begeisterung für ihre Arbeit scheint bei der Sängerin weiterhin sehr groß zu sein.

In einem neuen Instagram-Posting hat sie nun einen Teil ihrer neuen Kollektion gekonnt und verführerisch in Szene gesetzt. Im engen Leoparden-Body kombiniert mit schwarzen Boots posiert sie vor der Kamera und sorgt so bei ihren fast fünf Millionen Instagram-Followern für Begeisterung.

Auch Evelyn Burdecki ist von dem figurbetonten Look hin und weg. „Uff“, schreibt sie unter das Foto und unterstreicht ihren Kommentar mit mehreren Smileys. Bereits über 100.000 Menschen haben den Beitrag der ESC-Gewinnerin von 2010 mit einem Herzchen versehen.