Konzertabsage: Lena Meyer-Landrut: Konzert in Stuttgart fällt aus

1 Da ging es ihr noch gut: Lena Meyer-Landrut am Samstag in Wolfsburg. Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Ulrich Stamm

Lena Meyer-Landrut plagen erneut gesundheitliche Probleme. Nun muss sie auch ihren Auftritt am Freitag auf der Freilichtbühne am Stuttgarter Killesberg absagen.









Das Konzert von Lena Meyer-Landrut auf der Freilichtbühne am Stuttgarter Killesberg am Freitag fällt aus. Das teilte die Sängerin am Mittwoch in einer Instagram-Story mit. Nachdem sie schon ihre Auftritte in Ansbach und Regensburg absagen musste, kann die 33-Jährige wegen gesundheitlicher Probleme auch in Stuttgart nicht auf der Bühne stehen. Auch das letzte Konzert ihrer Tour in Echternach am Samstag muss ausfallen. Tickets können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden.