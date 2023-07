Gasalarm in der Wohnsiedlung Bueloch: Bei Bauarbeiten in der Friedrich-List-Straße ist am Freitag kurz nach 11 Uhr eine Gasleitung beschädigt worden und Gas ausgetreten. Dort wird derzeit das Breitbandnetz ausgebaut. Die Feuerwehr Meßstetten war unter der Einsatzleitung von Gesamtkommandant Ralf Smolle binnen Minuten zur Stelle, konnte aber nicht mehr tun als den Bereich, in dem das Gas austrat, weiträumig abzusperren, die Anwohner zu warnen und Zündquellen fernzuhalten. 15 Einsatzkräfte der Abteilung Meßstetten waren vor Ort.

Eine Gasleitung in der Friedrich-List-Straße ist bei Bauarbeiten beschädigt worden. An einer Stelle (rechts neben dem Lampenmast) trat Gas aus, der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Foto: Eyrich

Das Gas abzustellen ist Sache des Gasversorgers Fair Energy aus Reutlingen, die erst anfahren mussten. Bis das Loch in der Leitung geflickt ist, müssen die Anwohner in der Friedrich-List-Straße auf ihr Gas verzichten.

Schnell vor Ort war auch Bürgermeister Frank Schroft, machte sich ein Bild von der Lage und fragte nach, wo die Stadtverwaltung hilfreich sein könne. Sein augenzwinkernder Kommentar beim Anblick des Stadtbrandmeisters: „Herr Smolle, Sie sehe ich zum ersten Mal mit den Händen in den Taschen!“