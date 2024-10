Leiterin der Selbsthilfegruppe für die Zollernalb im Interview: Häusliche Gewalt – ihr Mann hat versucht, sie umzubringen

1 Birgit Pfersich ist unermüdlich dabei, auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Foto: Pfersich

Körperliche, seelische, wirtschaftliche und digitale Gewalt: Sich zu befreien, ist oft ein schwieriger Schritt. Für die Zollernalb gibt es jetzt die Selbsthilfegruppe „Frauen als Opfer häuslicher Gewalt“. Früher selbst Opfer, ist Birgit Pfersich heute eine der Gründerinnen sowie Leiterin.









Link kopiert



Birgit Pfersich berichtet im Interview ganz offen darüber, wie ihr Mann versuchte, sie zu töten. Sie erklärt, warum es für viele Frauen so schwer ist, gewalttätige Männer zu verlassen, und sie gibt Einblick in die Themen, die den Frauen in der Selbsthilfegruppe helfen können.