1 Anne Spiegel (Grüne) am Sonntagabend bei ihrem Statement, in dem sie ihren vierwöchigen Familienurlaub nach der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer als Fehler bezeichnet und sich dafür entschuldigt. Foto: Riedl

Die Einsicht kam spät. Zwar unter massivem Druck. Aber immerhin. Anne Spiegel (Grüne) ist nicht mehr Bundesfamilienministerin. Der Rücktritt ist überfällig. Erst recht nach dem historisch peinlichen Auftritt am Sonntag.















Für Anne Spiegel ist es fast schon ein wenig tragisch. Denn die 41-Jährige stolperte am Ende nicht über ihre Verfehlungen als Umweltministerin des Landes Rheinland-Pfalz. Damals hatte ihr Ministerium noch am Tag vor der Ahrtal-Flut eine Pressemitteilung verschickt, wonach das Unwetter nicht so schlimm werde, forderte die Menschen nicht rechtzeitig auf, die Region zu verlassen. Das Ergebnis: 134 Menschen ertranken, während Anne Spiegel am Tag nach der Katastrophe um ihre Außendarstellung bemüht war. Dass sie kurz danach (heimlich) in einen vierwöchigen Urlaub gefahren ist, rundete das Bild der unsensiblen, empathielosen und in Krisensituationen überforderten Ministerin ab.

Ursula Heinen-Esser als Vorbild für Anne Spiegel

Normalerweise hätte allein schon dieses Verhalten einen Rücktritt gerechtfertigt. Ursula Heinen-Esser (CDU) hatte es am 7. April vorgemacht. Als bei der NRW-Umweltministerin in einem ähnlichen Fall scheibchenweise immer mehr belastende Details ans Tageslicht kamen, trat sie zurück.

Spiegel hielt den Rücktritt lange Zeit nicht für notwendig. In Zeiten, in denen Vetternwirtschaft im Maskenskandal, Miss-Management in Corona-Zeiten und Verschwendung von Steuergeldern bei der Pkw-Maut für Minister ohne Folgen bleiben. In denen ein Gesundheitsminister seine Meinung innerhalb von wenigen Stunden um 180 Grad ändert, seine Isolationsregeln in einer Talkshow wieder einkassiert und so sein Image als verständlicher und vorausschauender Corona-Erklärer infrage stellt, da hätte Anne Spiegel doch durchaus im Amt bleiben können – so ein möglicher Gedankengang.

Spiegels Mann erleidet einen Schlaganfall

Mit einer öffentlichen Entschuldigung wollte sie den Rücktritt abwenden. Einmal Buße tun und gut. Spiegel entschuldigte sich am Sonntag tatsächlich – und legte dadurch endgültig den Grundstein für den Rücktritt. Die bei der Flut-Katastrophe Verstorbenen erwähnte sie nicht. Stattdessen offenbarte sie detailliert persönlichste Details ihres Privatlebens, über ihren nach einem Schlaganfall erkrankten Mann, über ihre vier kleinen Kinder, die aufgrund der Pandemie lange Zeit nicht in Kita und Schule gehen konnten. Dramatisch.

Ihre Erklärung wirkte wie auswendig gelernt, Spiegel selbst unfähig, eigene und klare Worte zu finden. Dass sie inmitten des Statements einen Mitarbeiter fragte, wie sie ihre Stellungnahme "abbinden" solle, zeigt, wie wenig authentisch ihr Auftritt gewesen ist.

Spiegel schadet arbeitenden Eltern kleiner Kinder

Spiegel hat durch ihren Auftritt arbeitenden Eltern kleiner Kinder geschadet. Sie hat den Eindruck erweckt, als sei sie an einer hohen Unvereinbarkeit von Job und Familie gescheitert. Ein fatales Signal, zumal sie die Situation im Sommer 2021 mit Blick auf die private Situation transparent hätte machen können.

Sie hätte eine Auszeit nehmen, sich von Staatssekretären vertreten lassen können, so wäre sie ihrer Verantwortung gerecht geworden. So blieben am Ende ein verstörender Auftritt und (mindestens) zwei Fragen: Wie kann es sein, dass Politiker von Beratern derart wenig Spiegelung erhalten? Und: Wieso übernimmt jemand noch zeitintensivere Ämter, wenn die private Situation schon kräftezehrend ist?