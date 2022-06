11 Torwart Fabian Bredlow war am Samstagmorgen einer der ersten auf dem Laufband. Foto: Pressefoto Baumann/Pressefoto Baumann

Am Montag startet der VfB mit dem ersten öffentlichen Training in die Saison. Doch schon davor kommen die Profis am Wochenende bei den Leistungstests gehörig ins Schwitzen. Wir haben die Bilder.















Bevor beim VfB Stuttgart am Montag der Trainingsauftakt ins Haus steht, wird am Wochenende bereits kräftig geschwitzt. Denn am Samstag und Sonntag werden die Spieler zu den Leistungstests gebeten. Dabei wird der Fitnesszustand der Profis nach sechs Wochen Urlaub überprüft.

Sasa Kalajdzic, Hiroki Ito, Wataru Endo, Dinos Mavropanos, Borna Sosa und der zuletzt an Schalke ausgeliehene Darko Churlinov werden beim Trainingsauftakt nicht mit von der Partie sein, da sie zuletzt noch für ihre jeweiligen Nationalteams im Einsatz waren.