1 Matthias Rempp hat die Bewertungen zu einer Broschüre zusammenfassen lassen. Foto: Geisel

Matthias Rempp hat allen Grund zu strahlen: Die Wildberger Küchenhersteller ergatterten im Leistungsspiegel des namhaften Fachblatts "markt intern" erneut eine sehr gute Note von 1,5 und den zweiten Platz. Damit kann Rempp sein Niveau konstant halten, teils sogar verbessern.

Wildberg - Alle zwei Jahre erstellt "markt intern" einen Leistungsspiegel für Küchenmöbelgeschäfte, der Küchenmöbel, Spülen, Einbaugeräte und Planungsprogramme umfasst. Geschäftskunden - also zumeist Möbelhäuser und Küchenstudios -, die eine gewisse Geschäftstätigkeit mit einem Betrieb unterhalten haben, werden per Fragebogen zu einer Bewertung aufgefordert. Sie können in zwölf Disziplinen Schulnoten vergeben. Unternehmen, die eine gewisse Mindestzahl an Bewertungen erreichen, werden in den Leistungsspiegel für die Branche aufgenommen. Etwa 6000 Händler nehmen an dieser deutschlandweiten Befragung teil.

Rempp Küchen landet auf Platz zwei

Im Leistungsspiegel 2020 ist Rempp Küchen aus Wildberg ganz oben auf der Liste mit dabei: Platz zwei mit einer Note von 1,5 - da freut sich Geschäftsführer Matthias Rempp. Zumal es sich nicht um einen einmaligen Erfolg handelt. Bereits seit dem Jahr 2010 kann der Betrieb diesen Platz behaupten. Die Note hat sich seit 2018 (1,62) sogar noch verbessert.

Matthias Rempp ist stolz, nicht nur auf die gute Bewertung, sondern auch auf die Kontinuität. Das passe zum Unternehmen und vermittle das Bild, auf das Rempp Küchen Wert legt: "nicht sprunghaft, sondern seriös, solide". Die Bewertungsergebnisse der vergangenen Jahre hat Matthias Rempp daher sogar in einer eigens aufgelegten Broschüre grafisch darstellen lassen.

Zu bewerten sind für den Leistungsspiegel unter anderem das Produkt an sich, der Service und der Vertrieb mitsamt Strategie. Produktqualität und Produktdesign werden ebenso unter die Lupe genommen wie beispielsweise die Auftragsabwicklung. Dieser Punkt greife ab dem Moment, an dem der Sachbearbeiter sich an den Auftrag setzt, erklärt Matthias Rempp. Termintreue und das Umsetzen der Kundenwünsche spielen hier eine Rolle. Auch wie mit Reklamationen umgegangen wird, wird berücksichtigt. Ebenso die Außendienstbetreuung: Wie unterstützen die Mitarbeiter die Händler, die sie besuchen? Wie unterstützen sie bei der Planung? In den meisten Sparten belegt Rempp hier den zweiten oder gar ersten Platz.