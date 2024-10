Die Leistungsschau in Hardt lockte am Sonntag zahlreiche Besucher an.

Alle drei bis fünf Jahre lädt Hardt zur Leistungsschau ein, und die Unternehmen und Einzelhändler nutzen die Veranstaltung zu einem Tag der offenen Tür.

Mehr als 30 Betriebe zeigten am Sonntag, was und wie sie produzieren, Menschen versorgen, Arbeitgeber und Ausbilder sind sowie Zukunft schaffen. Dabei öffneten sie nicht nur Türen und Tore, sondern hatten so manche Unterhaltung für ihre Gäste in petto und vergaßen dabei auch die jüngsten und künftigen Auszubildenden nicht.

Die Schau stand zudem im Zeichen der Jubiläen von Garten- und Landschaftsbau Weißer (25 Jahre) und dem Baugeschäft Hubert Storz (75 Jahre).

Für das leibliche Wohl sorgten unter anderem die Vereine an Ständen zwischen den Anlaufstellen im Drehkreuz Mariazeller/St. Georgener Straße, Königsfelder/ Sulgener Straße sowie der Schramberger und Weiler Straße.

Wir werden weiter berichten.