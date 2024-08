Die erste interkommunale Leistungsschau von Gütenbach und Furtwangen findet am 22. September statt. Für die Besucher ist einiges geboten.

„Stark auf hohem Niveau“ – das ist das Motto der ersten gemeinsamen Leistungsschau der Gemeinden Gütenbach und Furtwangen im Interkommunalen Gewerbegebiet „Ob der Eck“ am Sonntag, 22. September.

Mehr als 40 Unternehmen und Einrichtungen aus den Bereichen Handel, Industrie, Handwerk und Soziales präsentieren laut Gemeindeverwaltung ihre Stärken und ihr Angebot, heimische Vereine sorgen für ein reichhaltiges Speisen- und Getränkeangebot, und ein buntes Programm für Jung und Alt runden diesen Tag ab.

Mit rund 1000 Höhenmetern sei das Gewerbegebiet der beiden Gemeinden nicht nur geographisch hoch gelegen, sondern auch fachlich auf hohem Niveau. In Gütenbach und Furtwangen seien viele Global Player zu Hause, aber auch kleinere Unternehmen und soziale Einrichtungen, die tagtäglich ihr Bestes geben. Mit dieser Leistungsschau – gekoppelt mit einem bunten Familientag – werden die Stärken vor Ort hervorgehoben.

Kleine Eröffnungsfeier

Beginn der Veranstaltung ist um 11 Uhr mit einer kleinen Eröffnungsfeier im Bewirtungszelt bei der Wendeplatte neben der Firma Baggerbetrieb Ensch. Bis 17 Uhr ist schließlich das gesamte Gewerbegebiet eine große Veranstaltungsfläche. Die ansässigen Betriebe öffnen zum Großteil ihre Pforten und viele weitere Firmen aus Gütenbach und Furtwangen präsentieren sich in einem großen Ausstellerzelt sowie in zahlreichen Pagoden auf dem gesamten Gelände verteilt.

Für Speis und Trank sorgen Vereine und Institutionen aus beiden Gemeinden, und auch Unterhaltungsprogramm wird angeboten. So gibt es für die jüngeren Besucher die Area der „rollenden Kinderwelt“, die zum Klettern, Rennen und Toben einlädt. Außerdem wird der Ski-Club Gütenbach einen mobilen Schießstand aufbauen, es gibt Hüpfburgen und Kinderschminken sowie eine Porsche-Ausstellung, einen Fahrsimulator und musikalische Unterhaltung.

Shuttle für Besucher

Ein Shuttle-Verkehr verbindet die Kommunen mit dem Gewerbegebiet „Ob der Eck“. Haltestellen werden hierzu beim Rathaus in Gütenbach eingerichtet und in Furtwangen in der Hinterbreg beim Rena-Stadion.

Informationen zum Programm und zu den Ausstellern sind auf den Homepages beider Gemeinden zu finden, entweder unter www.furtwangen.de im Bereich „Wirtschaft & Stadtentwicklung“ oder auf www.guetenbach.de unter „Die Gemeinde im Überblick“.

Gefördert wird die erste interkommunale Leistungsschau vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus.