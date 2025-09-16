Leistungsschau Haiterbach: Metnitzer sind mit Spezialitäten vertreten

Bei der Leistungsschau am Sonntag, 21. September, im Haiterbacher Industriegebiet, sind Gäste aus Metnitz mit einem eigenen Stand dabei. Auch das ist Teil der gelebten Partnerschaft.
Der Aufenthalt der Metnizer Gäste in Haiterbach ist wieder privat organisiert. Maßgeblich beteiligt ist der Haiterbacher Egon Schuon, der die Partnerschaft mit der österreichischen Gemeinde von Anfang an miterlebt hat. So war er im Jahr 1967 Teilnehmer des ersten Schüleraustausches mit Metnitz. Und seither ist Schuon auch durch private Kontakte mit der Partnergemeinde verbunden.