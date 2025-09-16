Leistungsschau Haiterbach: Metnitzer sind mit Spezialitäten vertreten

Bei der Leistungsschau am Sonntag, 21. September, im Haiterbacher Industriegebiet, sind Gäste aus Metnitz mit einem eigenen Stand dabei. Auch das ist Teil der gelebten Partnerschaft.

Der Aufenthalt der Metnizer Gäste in Haiterbach ist wieder privat organisiert. Maßgeblich beteiligt ist der Haiterbacher Egon Schuon, der die Partnerschaft mit der österreichischen Gemeinde von Anfang an miterlebt hat. So war er im Jahr 1967 Teilnehmer des ersten Schüleraustausches mit Metnitz. Und seither ist Schuon auch durch private Kontakte mit der Partnergemeinde verbunden.

Im Grunde sei schon bei der Leistungsschau davor klar gewesen, dass die Metnitzer wieder bei so einer Gelegenheit teilnehmen wollen, erklärt Schuon. Damals war nur ein Metnitzer in Haiterbach – jetzt wird eine neunköpfige Abordnung erwartet, die vom Metnitzer Bürgermeister Peter Grabner angeführt wird.

Der Marktplatz in der Partnergemeinde Metnitz. Foto: Marvin Walder/Region Mittelkärnten

Die Unterbringung erfolgt in Privatquartieren. „Da heißt es im Grunde, vier bei Dir und der Rest irgendwo anders“, gibt Schuon Einblick in die einfache, freundschaftliche Absprachen. So waren die Gäste schnell auf mehrere private Betten verteilt.

Die Anreise der Metnitzer ist bereits für Samstagmittag vorgesehen. So bleibt genug Zeit, um Anzukommen und auch ein gemeinsames Essen, bevor am Sonntag die Leistungsschau das Treffen dominiert. Und die Metnitzer sind am Samstagabend auch Gäste der Feier anlässlich 50 Jahre vollständige Eingemeindung sowie 50 Jahre Gesamtfeuerwehr Haiterbach.

Sänger beim Gottesdienst

Bereits beim ökumenischen Gottesdienst am Sonntag ab 10 Uhr in der Kalthalle der Firma Infinex im Industriegebiet übernehmen die Metnitzer eine aktiven Part. So ist ein Auftritt eines Sänger-Quartetts vorgesehen.

Die Leistungsschau selbst findet dann in der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr statt. Wobei ab 11 Uhr ebenfalls bei Infinex die offizielle Eröffnung mit Begrüßung und Reden über die Bühne geht. Verkaufsoffener Sonntag ist in der Zeit von 12 bis 17 Uhr.

Den Metnitz-Stand finden die Besucher der Leistungsschau auf dem Gelände der Firma Stuckateur Kaupp, auf dem sich wieder wie bei früheren Schauen mehrere Unternehmen ohne eigene Räume im Industriegebiet präsentieren.

Rauchfleisch und Schnäpse

Laut Schuon werden am Stand der Gäste aus Kärnten typische Spezialitäten angeboten. Dazu zählen Würste und Rauchfleisch sowie auch Liköre und Schnäpse. Auch dürften die Metnizer für ihre Gemeinde selbst Werbung machen, um vielleicht jene, die noch nicht in der Partnerstadt waren, zu einem Besuch zu animieren.

Der Ausklang am Sonntag bleibt entspannt, da die Rückreise dann erst für Montagmorgen vorgesehen ist. Bei knapp 600 Kilometern Strecke muss man von mindestens sechs Stunden Fahrzeit ausgehen.