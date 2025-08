Leistungsschau Haiterbach: Eine Bühne für 27 Firmen und 17 Vereine

Seitens der eigens in Leben gerufenen Arbeitsgruppe stellten Sandra Grimm (Alfred Schuon Group), Karin Killinger (Baumschule Killinger) und Birgit Burkhardt, Hauptamtsleitung, zusammen mit Bürgermeisterin Kerstin Brenner das Programm und die Besonderheiten dieses Tages vor, der um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kalthalle der Infinex Group beginnt, musikalisch umrahmt von einem Sängerquartett aus der österreichischen Partnerstadt Metnitz und einer kleine Band.

„Reich beschenkt“, so das Thema des Gottesdienstes, der die Leistungsschau biblisch beleuchtet. Parallel dazu erleben die Jüngsten ab dem Kindergartenalter das Thema spielerisch. Ebenfalls in der Infinex Kalthalle findet um 11 Uhr die offizielle Eröffnung durch Bürgermeisterin Kerstin Brenner mit Grußworten des Bundestagsabgeordneten Klaus Mack, von Landrat Helmut Riegger und Martin Hartl, Geschäftsführer der Infinex Group.

Bei der diesjährigen Leistungsschau, der vierten im Industriegebiet, so Hauptamtsleiterin Birgit Burkhardt, präsentieren sich am Sonntag, 21. September, von 11 bis 17 Uhr in einer Gemeinschaftsaktion an zwölf Standorten 27 Firmen und Betriebe. 17 Vereine stellen ihr Angebot vor, übernehmen die Bewirtung und Teile des Programms für Erwachsene und Kinder. Darüber hinaus sind zwei gewerbliche Bewirtungsstände sowie die Kirchengemeinde mit einem Kaffee-und-Kuchen-Stand vertreten.

Verkaufsoffener Sonntag

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Leistungsschau mit einem verkaufsoffenen Sonntag zu verbinden – ausschließlich im Industriegebiet, von 12 bis 17 Uhr.

Auf den Firmengeländen der Alfred Schuon Group, der Infinex Group und den Firmen Kolb und Kaupp finden ein umfangreiches Programm sowie Bewirtung statt, und nicht im Industriegebiet ansässige Unternehmen präsentieren sich ebenfalls dort. Kinder sind auf die Hüpfburg eingeladen, kreative Bastelangebote, Glitzer-Tattoos und Seifenblasen sowie eine Spielstraße runden das Programm für die Jüngsten ab.

Ein kostenloses Leistungsschau-Zügle verbindet die einzelnen Bereiche des Industriegebiets im einspurigen Rundkurs miteinander. Außerdem sind die Gäste der Leistungsschau aufgrund begrenzter Parkplätze aufgerufen, die ab der Kuckuckshalle und von Beihingen, Unterschwandorf und Oberschwandorf zum Industriegebiet eingerichteten kostenlosen Bus-Shuttle zu nutzen.

Gewinner darf nach Kärnten

Beim Gewinnspiel soll in einen Coupon, der bei allen teilnehmenden Firmen erhältlich ist, in allen vier Zonen der Leistungsschau ein Besuch von zwei verschiedenen Firmen farblich nachgewiesen werden. Der Coupon ist in eine der vier Gewinnboxen einzuwerfen. Um 17 Uhr findet bei Durotherm Kunststoffverarbeitung die Verlosung statt. Erster Preis ist ein Gutschein für vier Übernachtungen im Sternhof in Grades, Kärnten.

Hubschrauberrundflüge starten bei der Schuon Group von 11 bis 12.30 und zwischen 14 und 18 Uhr. Im Vorfeld wurden bereits weit mehr als 100 Tickets verkauft. Resttickets, sind am Tag der Leistungsschau vor Ort bei der Firma Helixcopter auf dem Gelände Schuon ausschließlich gegen Barzahlung erhältlich.