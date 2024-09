Leistungsabzeichen im Kreis Tübingen: Eine Feuerwehrgruppe fällt bei Prüfungen durch

1 Eine Feuerwehrgruppe zeigt einen Löscheinsatz mit Menschenrettung. Foto: Steinmetz

29 Feuerwehrgruppen aus dem Kreis Tübingen und Nachbarkreisen nahmen am Samstag in Wachendorf an der Abnahme des Leistungsabzeichens teil.









Link kopiert



Den ganzen Tag über absolvierten die Teilnehmer ihre Prüfungen unter den strengen Blicken der Schiedsrichter. Sie mussten beweisen, dass sie Lösch- und Hilfseinsätze beherrschten. Dabei komme es nicht nur auf Schnelligkeit, sondern auch auf Genauigkeit an, erklärte der stellvertretende Kreisbrandmeister Michael Oser. Für das Leistungsabzeichen in Gold musste zusätzlich eine schriftliche Prüfung bestanden werden. Sie fand bereits am Freitag im Wachendorfer Schützenhaus statt, während in der Mehrzweckhalle die Starzacher Feuerwehr ihr 50-jähriges Bestehen feierte.