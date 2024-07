Zwei Gruppen aus Zimmern erlangten in Tennenbronn das Leistungsabzeichen in Bronze und präsentierten sich dabei gut.

Die Abnahme des Leistungsabzeichens in Bronze fand auf dem Gelände der Firma Schneider Schreibgeräte statt. Bereits früh am Morgen startete die Veranstaltung, die im Rahmen des 125. Jubiläums der Feuerwehrabteilung Tennenbronn organisiert wurde.

Neben der Abnahme in Bronze wurden auch die Leistungsabzeichen in Silber und Gold abgenommen, was den Tag zu einem besonderen Highlight für die Feuerwehrkräfte machte.

Zwei gemischte Gruppen aus Zimmern, bestehend aus 16 Männern und einer Frau, traten an, um das Leistungsabzeichen in Bronze zu erwerben. Die Gruppen setzten sich aus neun Einsatzkräften aus Stetten, sieben Einsatzkräften aus Zimmern und einer Einsatzkraft aus Flözlingen zusammen.

Die Vorbereitung auf diesen wichtigen Tag war intensiv: Die Gruppe hatte regelmäßig jeden Donnerstag um 19 Uhr und jeden Sonntag um 9.30 Uhr auf dem Festplatz in Stetten geübt.

19 Übungen absolviert

Im Vorfeld hatten die Teilnehmer insgesamt 19 Übungen absolviert und waren von den Gruppenführern Matthias Seelinger-Bick aus Flözlingen und Manuel Wodzisz aus Stetten bestens vorbereitet worden. Für die Übungen und die Abnahme wurde das LF 8/6 aus Stetten eingesetzt.

Die Abnahme der Leistungsabzeichen war ein großer Erfolg und zeigte das Engagement aller teilnehmenden Einsatzkräften. Beide Gruppen legten das Abzeichen erfolgreich mit sehr guten Zeiten ab, was die gründliche Vorbereitung und das hohe Maß an Disziplin der Einsatzkräfte unterstrich.

Eine Gruppe aus Zimmern zeigte mit einer Zeit von vier Minuten und 49 Sekunden das beste Ergebnis aller teilnehmenden Gruppen.

Zusammenhalt gestärkt

Die Veranstaltung bot nicht nur eine Plattform, um das Erlernte in die Praxis umzusetzen, sondern stärkte auch den Zusammenhalt und die Kameradschaft unter den Einsatzkräften aller Abteilungen, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr Zimmern.

Bei der Abnahme des Leistungsabzeichen in Bronze haben teilgenommen: Matthias Seelinger-Bick aus Flözlingen und Manuel Wodzisz aus Stetten als Gruppenführer mit der Mannschaft, bestehend aus Sebastian Woelke, Dustin Hils, Sebastian Jauch, Benjamin Jauch, Jan Deschensky, Jan Sakautzky, Josua Skorsetz und Leon Rall aus Stetten sowie Marco Mager, Jan Rosenberg, Rebecca Deckart, Dennis Rottler, Lukas Rothweiler, Janick Keufer und Florian Burkard aus Zimmern.