Leistungsabzeichen abgelegt: 18 Schwimmer beweisen am Schutterne Baggersee ihre Ausdauer

1 Der Ortsverein der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) – unterstützt von Kollegen des DLRG Schramberg – nahm am Schutterner Baggersee das Österreichische Leistungsabzeichen ab. Foto: Bohnert-Seidel

Einmal im Jahr können Menschen am Schutterner Baggersee das Österreichische Leistungsschwimmabzeichen ablegen. Der DLRG-Ortsverein nahm dieses Jahr die Prüfungen mit Schramberger Kollegen ab. Alle Teilnehmer erhielten ein Abzeichen.









Der DLRG-Ortsverein Friesenheim-Schuttern ist seit Mitte Mai an der Seite der Badegäste am Baggersee Schuttern. Dabei hat die Gruppe um den Vorsitzenden Thorsten Silbermann alle Hände voll zu tun. Eine feste Institution am Baggersee ist zum Beispiel seit 2020 der Erwerb des „Österreichischen Schwimmabzeichens“. In diesem Jahr haben 18 Teilnehmer das Abzeichen abgelegt – von Bronze bis Gold – und dabei ihr Können im Ausdauerschwimmen gezeigt.