Leder, Perlen und goldene Farbe: Mit Herzblut und Kreativität arbeitet Toni seit Monaten an ihrem neuen Kostüm für die Leipziger Buchmesse. Ein Einblick in die bunte Welt des Cosplays.
Leipzig - Gewissenhaft bemalt Toni die Spitzen der ledernen Federn ihres Cosplays. Seit Monaten besteht ihre Freizeit nur noch aus dem Kostüm: skizzieren, Schablonen anfertigen, ausschneiden, nähen, sticken und verzieren. Alles in liebevoller Handarbeit. Der Weg bis zum finalen Kostüm ist weit, doch für Toni ist das Ganze nicht nur ihr Hobby – es ist ihre Leidenschaft.