Leipzig: Dobrindt schickt ersten Abschiebeflug nach Afghanistan

1 Menschen besteigen ein Flugzeug am Flughafen Leipzig/Halle. Foto: Jan Woitas/dpa/Jan Woitas Vor knapp einem Jahr wurden zum letzten Mal afghanische Straftäter abgeschoben. Ein weiterer Flug steht möglicherweise unmittelbar bevor.







Zum zweiten Mal seit der Machtübernahme der Taliban könnten afghanische Straftäter aus Deutschland in ihr Herkunftsland abgeschoben werden. Auf dem Flughafen in Leipzig steht nach unbestätigten Medienberichten eine Maschine der Qatar Airways dafür bereit. Nach Angaben eines dpa-Fotografen wurden Passagiere mit mehreren Bussen dorthin gebracht. Kurz vor 7.00 Uhr am Morgen stiegen die ersten ein, mindestens einer davon trug demnach eine Fußfessel.