Ein 30-Jähriger hat sich am Freitag in Sachsen deutlich zu schnell auf den Weg zu einem Verkehrsseminar gemacht, wo er Punkte in Flensburg abbauen sollte.















Leipzig - In Sachsen hat sich ein 30-Jähriger deutlich zu schnell auf den Weg zu einem Verkehrsseminar gemacht, wo er Punkte in Flensburg abbauen sollte. Der Mann fuhr die Bundesstraße 6 in Leipzig in Richtung Schkeuditz. Polizeibeamte in einem Pkw der Verkehrspolizei, ausgestattet mit einem Geschwindigkeitsmess-System, folgten ihm und maßen über eine bestimmte Strecke hinweg eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 63 Stundenkilometern, wie die Polizei in Leipzig am Samstag mitteilte.

Der Mann fuhr demnach am Freitagvormittag bei erlaubten 70 Stundenkilometern eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 133 Stundenkilometern. Er muss nun mit zwei Monaten Fahrverbot, 600 Euro Geldbuße und zwei weiteren Punkten in Flensburg rechnen.