FC Holzhausen Ganz professionell wirds in der Vorbereitung beim Laktattest

Während der FC Holzhausen in der Winterpause mit drei Titeln in der Halle nicht faul war, steht der Start in die Vorbereitung für die restliche Verbandsligasaison vor der Tür. Hier will man zwei neue Spieler integrieren und sich vor allem in der Defensive steigern.