Leinenpflicht in VS: Was das soll und wo sie gilt

1 Ein aufmerksamer Blick zum Frauchen – hier dürften die Voraussetzungen bestens sein, dass das Tier dort, wo keine Leinenpflicht herrscht, frei laufen darf. Aber wo in VS ist das überhaupt? Foto: © Maria Sbytova – stock.adobe.com Leinenpflicht in Villingen-Schwenningen – Zwang oder Schutz? Fußgänger fordern mehr Kontrolle. Und so will die Stadt das Zusammenleben sicherer machen.







Auf den Hund gekommen sind in Villingen-Schwenningen so einige. Und als bester Freund des Menschen gilt das nach den Katzen laut statistischem Bundesamt zweitbeliebteste Haustier weiterhin. Aber: In Villingen-Schwenningen muss er vielfach an die Leine gelegt werden. Denn in großen Teilen der Gemarkung Villingen-Schwenningens gilt die Leinenpflicht.