Leihspieler des VfB Stuttgart: Warum Laurin Ulrich in Ulm erst auf zwei Kurzeinsätze kommt

Laurin Ulrich spielt in dieser Saison leihweise für den SSV Ulm 1846 – und trifft am Donnerstag in einem Testspiel auf den VfB.

Der Offensivspieler hat beim Zweitligisten bislang nur eine Nebenrolle inne – dabei lobt ihn sein Trainer ausdrücklich. Warum Ulrich zu Saisonbeginn fehlte und wie die Chancen auf mehr Spielpraxis in Zukunft stehen.









Inzwischen ist der SSV Ulm 1846 angekommen in der zweiten Liga. Nachdem es mit nur einem Punkt aus den ersten fünf Saisonspielen schleppend begonnen hatte, folgten zwei 3:1-Siege bei der SV Elversberg und gegen Eintracht Braunschweig. Und damit der Sprung über den Strich, weg von den Abstiegsplätzen. Für einen aber läuft die Saison noch nicht ganz wunschgemäß: Laurin Ulrich, der für ein Jahr vom VfB Stuttgart an den Zweitligisten ausgeliehen ist und am Donnerstag (14 Uhr) in einem Testspiel auf den VfB trifft.