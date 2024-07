Leihspieler des VfB Stuttgart: Starkes Debüt von Juan Perea beim FC Zürich

1 VfB-Leihgabe Juan Perea (links) zeigt für den FC Zürich beim Spiel in Yverdon vollen Einsatz. Foto: Imago//Fabrice De Gasperis

Zum Saisonauftakt in der Schweizer Super League hat der vom VfB zum FC Zürich entliehene Juan Perea auf sich aufmerksam gemacht: Beim 2:0-Sieg des FCZ in Yverdon erzielte der Stürmer das erste Tor.









Link kopiert



Die Schweizer Boulevardzeitung „Blick“ schwärmt von Juan Perea in den höchsten Tönen: Eine „bärenstarke Leistung“ habe der Leihspieler vom VfB Stuttgart bei seiner Pflichtspielpremiere in der Super League absolviert, er sei „furchtlos in den Zweikampf“ gegangen – und habe danach „staubtrocken“ den 1:0-Führungstreffer für den FC Zürich beim Yverdon Sport FC erzielt. Der Kolumbianer, der nach einer Saison im Dress von Hansa Rostock nun für die Züricher spielt, hat also zum Saisonauftakt in der Schweiz ein gutes Debüt hingelegt. Mit 2:0 gewann der FCZ letztlich in Yverdon.