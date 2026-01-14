Leihspieler des VfB Stuttgart: So lief das Debüt von Jovan Milosevic für Werder Bremen

1 Erfolglos beim Werder-Debüt: VfB-Leihgabe Jovan Milosevic. Foto: IMAGO/HMB-Media Er kam, sah – und siegte nicht. VfB-Leihgabe Jovan Milosevic verliert mit Werder Bremen bei Borussia Dortmund. Dennoch ziehen die Beteiligten nach dem Debüt ein positives Fazit.







Immerhin, die Beteiligten sahen nach dem erfolglosen Debüt von Angreifer Jovan Milosevic, der bis zum Saisonende vom VfB Stuttgart an Werder Bremen verliehen ist, das Positive: 0:3 hieß es für Werder und Milosevic am Dienstagabend bei Borussia Dortmund – der Serbe war in der 69. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt worden. Torchancen gab es für Bremen hinterher keine mehr – dennoch war Milosevic nach seiner ersten Partie für Bremen positiv gestimmt: „Es war ein schweres Spiel gegen einen starken Gegner“, sagte der Angreifer: „Einige Sachen waren gut, aber wir haben noch viel Raum, um uns zu verbessern. Ich freue mich, für den Verein zu spielen, und auf das erste Heimspiel am Freitag.“