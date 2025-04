Leihspieler des VfB Stuttgart: Silas feiert Titelgewinn – Milosevic mit Ausrufezeichen

Die beiden Stuttgarter Profis hatten am Wochenende in der ersten serbischen Liga mit Roter Stern und Partizan Belgrad jeweils Grund zur Freude – aus unterschiedlichen Anlässen.

Es war nur eine Frage der Zeit, jetzt ist es offiziell: Silas Katompa (26) kann sich einen Titel auf die Visitenkarte schreiben. Der vom VfB Stuttgart ausgeliehene Flügelstürmer feierte mit Roter Stern Belgrad den Gewinn der serbischen Meisterschaft. Und das mit einer nicht alltäglichen Deutlichkeit: Durch den 3:1-Sieg gegen den Tabellendritten OFK Belgrad ist die Mannschaft von Trainer Vladan Milojevic mit 23 Punkten Vorsprung auf den Stadtrivalen Partizan bereits sieben Spieltage vor Schluss nicht mehr einzuholen – früher hatte nie ein Titel festgestanden in der Historie des Seriensiegers, der in dieser Saison noch ungeschlagen ist. „Das ist das Ergebnis von allem, was wir seit Juni getan haben“, sagte Milojevic, „Ich denke, der Titel ist absolut verdient.“

Silas stand am Wochenende nicht im Kader, steuerte im Saisonverlauf aber in 16 Spielen fünf Tore bei. Zudem kam der Nationalspieler Kongos in jedem der acht Spiele in der Champions League zum Einsatz – und trug sich dabei auch beim 5:1 gegen seinen Stammverein VfB im vergangenen November in die Torschützenliste ein.

Verträge in Stuttgart enden 2026 respektive 2027

Grund zur Freude hatte am Wochenende auch der zweite Stuttgarter Leihspieler, der derzeit in Serbien aktiv ist: Jovan Milosevic (19) holte zwar keinen Titel, verbuchte aber ein persönliches Erfolgserlebnis: Der Mittelstürmer schoss Partizan Belgrad im Auswärtsspiel beim Tabellenvierten Radnicki 1923 mit seinem Doppelpack quasi im Alleingang zum Sieg, indem er erst einen Abpraller verwertete (67.) und dann in die lange Ecke traf (74.). Es waren die ersten Tore seit Monaten für den serbischen U-Nationalspieler, der zuvor lange wegen eines Schlags auf den Knöchel hatte aussetzen müssen.

Im vergangenen Mai erzielte Silas beim 4:0 gegen Borussia Mönchengladbach für den VfB per Solo das Tor des Monats. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Vorbei ist die Saison in Serbien für die beiden Stuttgarter Profis noch nicht. Sieben Spiele stehen in der Meisterrunde noch aus, wobei Roter Stern und Partizan am Samstag im traditionsreichen Belgrader Stadtderby direkt aufeinandertreffen. Die ganz große tabellarische Brisanz wird dann nicht mehr gegeben sein: Während Roter Stern den Titel bereits sicher hat, ist Partizan der zweite Platz bei 17 Punkten Vorsprung quasi nicht mehr zu nehmen.

Wie es nach der Saison für Silas und Milosevic weitergeht, wird sich erst in den kommenden Wochen – womöglich Monaten – während des Transfersommers konkretisieren. Ihre Leih-Verträge bei den Belgrader Clubs enden zum 30. Juni, beim VfB stehen sie noch bis 2026 (Silas) respektive 2027 (Milosevic) unter Vertrag.

Dem 19-jährigen Milosevic traut man in Bad Cannstatt perspektivisch eine Rolle im Profikader zu, wobei eine erneute Leihe dem Sammeln von Spielpraxis dienen könnte. Bei Silas ist die Zukunft und ein Verbleib in Stuttgart über den Sommer hinaus offen. Der Flügelstürmer mit den raumgreifenden Schritten kam beim VfB unter Trainer Sebastian Hoeneß in dessen auf Ballbesitz ausgelegten Spielsystem nur unregelmäßig zum Zug.