Leihspieler des VfB Stuttgart: Ohne eine Erstligaminute! Dennis Seimens Marktwert liegt bei zehn Millionen Euro

6 Torwart Dennis Seimen hat beim SC Paderborn in dieser Saison noch keine Zweitligaminute verpasst. Foto: IMAGO/Christian Schroedter 6 Bilder - Fotostrecke öffnen Trotz des 2:3 im Heimspiel gegen Schalke kann Torwart Dennis Seimen mit Paderborn noch aufsteigen. Wie lief es bei ihm – und den anderen Leihspielern des VfB?







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Auf zehn Millionen Euro ist der Marktwert von Torhüter Dennis Seimen bereits angestiegen. Für einen Fußballprofi ohne jedes Erstligaspiel ist dies eine gewaltige Summe. Doch der 20-jährige Heilbronner ist eben ein Versprechen für die Zukunft. Klar ist, dass Seimen nach Ende der Saison seine Leihe beim Zweitligisten SC Paderborn beenden wird – und zurück zum VfB Stuttgart kehrt, wo er noch einen Vertrag bis Sommer 2029 besitzt. Und zwar mit der klaren Option, auch bei den Stuttgartern künftig die Nummer eins zu sein.