Leihspieler des VfB Stuttgart: „Mondlandung“ – Malanga und der Coup mit Elversberg

Jarzinho Malanga steigt mit der SV Elversberg in die Bundesliga auf. Wie es mit dem 19-Jährigen in der neuen Saison weitergeht, ist allerdings noch offen.
Die SV Elversberg hat es tatsächlich geschafft: Erstmals steigt der Verein aus dem Saarland in die Fußball-Bundesliga auf. Jubeln durfte damit auch Jarzinho Malanga, der vor der Saison vom VfB Stuttgart nach Elversberg verliehen wurde. Beim souveränen 3:0 im letzten Saisonspiel, mit dem die SVE den Aufstieg perfekt machte, kam der 19-Jährige zwar nicht zum Einsatz.