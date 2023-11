Leihspieler des VfB Stuttgart: Mohamed Sankoh setzt dickes Ausrufezeichen

1 Mann des Tages: Mohamed Sankoh wurde am Sonntag bei Almelo gefeiert. Foto: imago/ANP

Der Mittelstürmer zeigt sich nach schwierigen Wochen bei Heracles Almelo sehr treffsicher – und verpasst seinen Rekordwert aus Stuttgarter Zeiten nur knapp.









Dass Mohamed Sankoh zuletzt einen leichten Stand in den Niederlanden gehabt hätte, lässt sich wirklich nicht behaupten. In den vergangenen drei Partien stand der Leihspieler des VfB Stuttgart kein einziges Mal in der Startelf von Heracles Almelo. Vor einer Woche blieb er gar die kompletten 90 Minuten auf der Bank. Jetzt aber erhielt der 20-Jährige seine Startelf-Chance im Auswärtsspiel bei Almere City – die er auch nutzte. Und wie.