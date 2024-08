Leihspieler des VfB Stuttgart: Jovan Milosevic schießt den FC St. Gallen spät zum Sieg

4 Große Freude: Jovan Milosevic (rechts) bejubelt am Sonntag seinen Siegtreffer für den FC St. Gallen. In der Bildergalerie sehen Sie eine Übersicht der Profis, die der VfB derzeit an andere Vereine verliehen hat. Foto: imago/Steinsiek.ch

Der Stürmer schießt den FC St. Gallen in der Schweizer Super League spät zum Sieg. Auch für Juan Perea und den FC Zürich läuft es bislang rund.









Viel besser kann man sich nicht einführen: In der 78. Minute wurde Jovan Milosevic (19) für den FC St. Gallen gegen die Grasshoppers Zürich eingewechselt, vier Zeigerumdrehungen später sorgte der Leihspieler des VfB Stuttgart praktisch im Alleingang für den Sieg. Erst holte Milosevic einen Foulelfmeter heraus, den er dann auch noch selbst trocken in die Tormitte zum 1:0 verwandelte (82.). Den knappen Vorsprung brachte das Team von Trainer Enrico Maaßen bei hochsommerlichen Temperaturen über die Zeit – und kann sich nun mit neun Punkten aus vier Spielen über einen starken Saisonstart in der Schweizer Super League freuen.