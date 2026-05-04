Leihspieler des VfB Stuttgart: Laurin Ulrich trifft – und bringt ganz Magdeburg zum Jubeln

Der formstarke 21-Jährige erzielt in der Heimpartie gegen Hertha BSC ein ganz wichtiges Tor. Wie aber haben sich die weiteren Leihspieler des VfB bei ihren Clubs geschlagen?
Mit dem dritten Heimsieg in Serie hat der 1. FC Magdeburg einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht. Gegen Hertha BSC siegten die Magdeburger vor 28.123 Zuschauern mit 1:0 (0:0). Dabei erzielte die VfB-Leihgabe Laurin Ulrich (61.) das goldene Tor der Partie. Mit 36 Punkten liegen die Magdeburger auf Rang 14, zwei Punkte vor dem Abstiegsrelegationsplatz.