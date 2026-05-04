Leihspieler des VfB Stuttgart: Laurin Ulrich trifft – und bringt ganz Magdeburg zum Jubeln

Der formstarke 21-Jährige erzielt in der Heimpartie gegen Hertha BSC ein ganz wichtiges Tor. Wie aber haben sich die weiteren Leihspieler des VfB bei ihren Clubs geschlagen?

Mit dem dritten Heimsieg in Serie hat der 1. FC Magdeburg einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht. Gegen Hertha BSC siegten die Magdeburger vor 28.123 Zuschauern mit 1:0 (0:0). Dabei erzielte die VfB-Leihgabe Laurin Ulrich (61.) das goldene Tor der Partie. Mit 36 Punkten liegen die Magdeburger auf Rang 14, zwei Punkte vor dem Abstiegsrelegationsplatz.

„Uns war klar, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird. Ähnlich wie im Hinspiel in Berlin stand es zur Pause zu 0:0. Da wussten wir, es ist noch ein Schritt zu gehen, um die drei Punkte bei uns zu behalten – und das hat dann Gott sei Dank geklappt“, sagte Torschütze Ulrich nach der Partie.

Dann ergänzte der 21-jährige Leihspieler aus Stuttgart nach seinem dritten Treffer der Saison: „Meine Tore habe ich mir für den Saisonendspurt aufgehoben.“

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