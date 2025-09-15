Leihspieler des VfB Stuttgart: Jovan Milosevic wird zum Ballermann der serbischen Liga

6 Trifft bereits zum vierten Mal für Partizan: Jovan Milosevic Foto: IMAGO/Starsport 6 Bilder - Fotostrecke öffnen Der VfB Stuttgart hat aktuell mehrere Spieler verliehen. Wir blicken wöchentlich auf ihre Leistungen und zeigen auf, wie sie sich bei ihren Clubs schlagen.







Bei einem Verein wie dem VfB Stuttgart, der sowohl durch seine Nachwuchsarbeit eine ganze Reihe an Talenten herausbringt, als auch bei seiner Transferstrategie grundsätzlich auf eher junge Spieler setzt, sind Ausleihen an der Tagesordnung. Akteure zu verleihen, gehört zum Geschäftsmodell. Das gilt auch in der Saison 2025/26. Aktuell haben die Schwaben fünf Spieler an andere Clubs im In- und Ausland verliehen, um ihnen Spielpraxis zu ermöglichen und sie im Idealfall nach den Leihgeschäften gestärkt zurückzubekommen. Sie spielen in der zweiten Bundesliga und in der ersten Liga Serbiens. Wir blicken wöchentlich auf ihre Leistungen und zeigen auf, wie die Youngster sich bei ihren Clubs schlagen.