Leihspieler des VfB Stuttgart: Jovan Milosevic meldet sich eindrucksvoll zurück

Nach seiner Verletzung schießt der Stürmer Partizan Belgrad zum Sieg und an die Tabellenspitze – mit einem sehenswerten Treffer der Marke Tor des Monats.

Zuletzt hatte Jovan Milosevic wegen einer Oberschenkelverletzung zwei Spiele aussetzen müssen – jetzt hat sich der Leihspieler des VfB Stuttgart in Diensten von Partizan Belgrad eindrucksvoll zurückgemeldet. Beim 3:2-Auswärtssieg gegen FK Javor-Matis Ivanjica am Mittwochabend erzielte der 20-Jährige zwei Tore und hatte damit maßgeblichen Anteil am Sieg beim Tabellenachten.

Der entscheidende Siegtreffer im Nachholspiel des zweiten Spieltags gelang Milosevic dabei sehenswert per Fallrückzieher (69.) in die lange Ecke nach einer Flanke von rechts. Durch den Erfolg hat Partizan vorübergehend wieder die Tabellenführung in der ersten serbischen Liga übernommen mit zwei Punkten vor dem Stadtrivalen Roter Stern, der aber auch ein Spiel weniger absolviert hat.

Milosevic hat in dieser Saison bereits neun Tore in zwölf Ligaspielen erzielt, hinzu kommen vier Treffer in den Qualifikationsspielen zur Conference League. Sein Leihvertrag mit den Belgradern läuft zum Jahresende aus. Ob dieser verlängert wird oder ob Milosevic im Winter zum VfB zurückkehrt, soll in den kommenden Wochen entschieden werden.