Leihspieler des VfB Stuttgart: Die schwierigen ersten Wochen von Leonidas Stergiou beim 1. FC Heidenheim

Kommt Leonidas Stergiou gegen seinen Ex-Club VfB Stuttgart zum Einsatz? Nach einer Verletzungspause könnte der Schweizer beim Duell in Heidenheim wieder Spielpraxis sammeln.
So richtig in Fahrt kommt Leonidas Stergiou beim 1. FC Heidenheim bislang noch nicht. Nach seinem leihweisen Wechsel vom VfB Stuttgart an die Brenz wurde der Schweizer früh von einer Verletzung ausgebremst. Ausgerechnet gegen seinen Stammverein könnte er am Sonntag (19.30 Uhr/Liveticker) nun wieder eine ernsthafte Option sein und ein besonderes Kapitel seiner noch jungen Heidenheimer Zeit aufschlagen.