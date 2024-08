Leidringer Markt: Einen Tag lang der Nabel der Region

1 Am Samstag wuselte es nur so im ansonsten sehr beschauliche Leidringen. Der Augustmarkt lockte Menschen aus allen Himmelsrichtungen auf den Kleinen Heuberg. Foto: Volker Schweizer

Wenn „z’Leidringa“ Augustmarkt ist, dann ist nicht nur der ganze Flecken „uff d’Gass“, es gibt fast kein Durchkommen mehr, Parkplätze werden schon am frühen Morgen zur Mangelware.









Link kopiert



Einmal im Jahr wird der Rosenfelder Ortsteil zum Nabel der Region. Hinz und Kunz trifft sich, um sich mit dem einen oder anderen Schnäppchen einzudecken, nach Sachen Ausschau zu halten, die es in einem Geschäft in der Stadt so nicht mehr gibt, oder mal wieder stumpfe Scheren und Messer schleifen zu lassen. Mehr als 80 Stände und Buden warteten am Donnerstag in den Dorfstraßen darauf, erkundet zu werden. Die Sonne brannte dabei zwar unbarmherzig vom Himmel, was aber nicht weiter störte, weil es genügend schattige Plätzchen gab.