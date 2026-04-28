Leidenschaft in Tailfingen: Fotogilde bereitet Jubiläum vor

Das Feuer der fotografischen Leidenschaft ist bei der Fotogilde Tailfingen neu entfacht. Im kommenden Jahr steht das 75-jährige Bestehen des Vereins an.
Die Fotogilde Tailfingen hat in den vergangenen drei Jahren eine Entwicklung durchlaufen, die kaum jemand erwartet hätte. Aus einem Verein, der zeitweise nur noch sechs aktive Mitglieder zählte und vor dem Aus stand, ist wieder eine lebendige Gemeinschaft geworden. Derzeit hat die Fotogilde 21 Mitglieder – eine nahezu verdoppelte Stärke und ein deutliches Zeichen neuer Energie, wie der Verein in einer Pressemitteilung betont.