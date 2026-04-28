Leidenschaft in Tailfingen: Fotogilde bereitet Jubiläum vor

Das Feuer der fotografischen Leidenschaft ist bei der Fotogilde Tailfingen neu entfacht. Im kommenden Jahr steht das 75-jährige Bestehen des Vereins an.

Die Fotogilde Tailfingen hat in den vergangenen drei Jahren eine Entwicklung durchlaufen, die kaum jemand erwartet hätte. Aus einem Verein, der zeitweise nur noch sechs aktive Mitglieder zählte und vor dem Aus stand, ist wieder eine lebendige Gemeinschaft geworden. Derzeit hat die Fotogilde 21 Mitglieder – eine nahezu verdoppelte Stärke und ein deutliches Zeichen neuer Energie, wie der Verein in einer Pressemitteilung betont.​

Ein entscheidender Wendepunkt sei die Wahl des neuen Vorstands im Jahr 2024 gewesen. Mit klaren Ideen und einer offenen, motivierenden Art gelang es dem Team, den begonnenen Aufschwung zu beschleunigen.

Seitdem prägen Mitgestaltung, Beteiligung und Gemeinschaft das Vereinsleben. Viele Mitglieder, die zuvor eher zurückhaltend waren, bringen sich heute aktiv ein, übernehmen Aufgaben und gestalten Projekte mit.

Die Mischung macht es aus

Diese Mischung aus Mitmachaktionen, kreativen Angeboten und einem angenehmen Vereinsklima hat die Fotogilde zu einem Ort gemacht, an dem man gerne Zeit verbringt und gemeinsam fotografiert. Die neue Dynamik ist bei jedem Vereinsabend spürbar.

Auch fotografisch hat der Verein neuen Schwung gewonnen. Die monatlichen Bildwettbewerbe – lange ein Markenzeichen der Fotogilde – wurden erfolgreich wieder eingeführt und erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie fördern Austausch, Weiterentwicklung und eine konstruktive Atmosphäre. Bei der diesjährigen Hauptversammlung konnte erstmals seit Jahren wieder ein Vereinsmeister gekürt werden.

Während der Verein in der Gegenwart wächst, richtet sich der Blick bereits auf ein besonderes Ereignis: das 75-jährige Bestehen am 16. März 2027. Seit der Gründung 1952 haben die Mitglieder tausende Bilder geschaffen – Momentaufnahmen aus Tailfingen, der Region und der Welt, die fotografische Qualität und Zeitgeschichte vereinen. Dieses Erbe soll im Jubiläumsjahr in besonderer Weise gewürdigt werden.

Jubiläumswoche geplant

Geplant ist eine Jubiläumswoche im Bildungszentrum in Albstadt-Ebingen, die weit über eine klassische Ausstellung hinausgeht. Vorgesehen sind Videovorträge, Workshops, Präsentationen, Begegnungen mit Fotografen und weitere Aktionen, die Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Fotogilde erlebbar machen. Eine Woche lang soll das Bildungszentrum zu einem Ort der Inspiration und des Austauschs werden – ein Angebot an alle Bürgerinnen und Bürger, Fotografie in ihrer Vielfalt zu erleben.

Ein besonderer Höhepunkt wird eine Fotobox am Jubiläumswochenende sein. Sie lädt Besucher ein, sich allein oder gemeinsam ablichten zu lassen – ein unterhaltsames Element und zugleich eine charmante Möglichkeit, ein persönliches Erinnerungsbild mit nach Hause zu nehmen.

Die Entwicklung der Fotogilde zeige eindrucksvoll, wie ein Verein mit Tradition, Leidenschaft und Gemeinschaftssinn zu neuer Stärke finden kann. Aus einer Phase der Unsicherheit wurde ein Neuanfang, aus wenigen Aktiven eine wachsende Gemeinschaft, aus einer drohenden Auflösung die Vorbereitung auf ein Jubiläum, das die ganze Stadt einbeziehen will.

Interessierte sind willkommen

Wer Freude an Fotografie hat, sich weiterentwickeln möchte oder einfach neugierig ist, findet in der Fotogilde Tailfingen eine offene und kreative Gemeinschaft. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie viel möglich ist, wenn Menschen ihre Begeisterung teilen.

Und so wie das Siegerbild des Monats März es sinnbildlich ausdrückt, ist im Verein wieder ein Feuer entfacht worden – ein Feuer, das Wärme, Begeisterung und Freude ausstrahlt und allen Beteiligten spürbar zeigt, wie viel Spaß es macht, gemeinsam kreativ zu sein.

Dabei trägt der Verein seinen traditionellen Namen, versteht sich jedoch längst als Fotoclub für ganz Albstadt und den Zollernalbkreis. Weitere Informationen gibt es unter www.fotogilde-tailfingen.de, Kontakt unter info@fotogilde-tailfingen.de.