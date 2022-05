1 Der langsame Weg zurück ins Leben: Günter Diehl (rechts), Leiter der psychologischen Abteilung in der Espan Klinik in Bad Dürrheim, und Peter Hannemann, Chefarzt der Pneumologie, helfen dabei. Foto: Huber

Es geht einfach nicht mehr, das Rasenmähen am Samstag, die Nachtschicht im Wechsel mit den Kollegen, das tägliche Joggen: Atemnot, Konzentrationsprobleme –­ und Erschöpfung sind das eine. Long-Covid-Patienten leider nicht nur unter teils massiven gesundheitlichen Problemen, nicht selten werden sie als Hypochonder abgestempelt und erhalten die Kündigung.















Villingen-Schwenningen - Ein mehrgeschossiger Gebäudekomplex, inmitten eines großen Parks am Rande des Bad Dürrheimer Kurgarten. Eine Handvoll Patienten sind an diesem Vormittag auf dem Gelände unterwegs, ein paar von mehr als 2400 Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen oder -problemen, die die Reha-Klinik jährlich aufsuchen, darunter auch Betroffene aus Villingen-Schwenningen und dem Kreis. Einige kommen mit ihrem Rollator nur mühsam voran, viele brauchen Sauerstoff und haben einen Schlauch in der Nase.