Bestattungsformen in der Gemeinde leicht erklärt

Leichtere Sprache in Empfingen

1 Ein Flyer erklärt die Bestattungsformen in Empfingen und Wiesenstetten. Foto: Gemeinde Empfingen

Die Gemeinde Empfingen hat die durchaus schwer verständliche Friedhofsatzung in leichtere Sprache übersetzt.









„Immer wieder sind Angehörige erst nach einer Bestattung überrascht, welche Auflagen für welche Bestattungsform gelten – warum mäht der Bauhof über das Grab oder gar warum darf ich keine Blumen am Baumgrabfeld niederlegen. Nun wollen wir hier proaktiv über die Möglichkeiten der Bestattung in leichterer Sprache informieren und Auflagen darstellen“, so Bürgermeister Ferdinand Truffner.