Da sind die Freudenstädter mehr gewohnt: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch rieselte der Schnee leicht vom Himmel. Auf dem Kniebis gab es eine kleine Schneedecke. Und auch in Horb wurde es ein wenig weiß. Die Polizei hat bisher gute Nachrichten.

Die Wetterprognosen des Deutschen Wetterdienstes haben gepasst. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gab es leichten Schneefall im Kreis Freudenstadt.

Die Verkehrsteilnehmer passten wohl ihre Fahrweise den Wetterverhältnissen an. Denn die Pressestelle des Polizeipräsidiums Pforzheim hatte keine Meldungen über Unfälle im Kreis Freudenstadt vorliegen.

Niedrige geschlossene Schneedecke auf dem Kniebis

Auf dem Kniebis fiel – nicht überraschend – etwas mehr Schnee als in anderen Bereichen des Landkreises. So berichtet auch eine Facebook-Nutzerin der Gruppe „Du bist Freudenstädter, wenn...“ gegen 7 Uhr über eine geschlossene Schneedecke von vier bis fünf Zentimetern und eine Temperatur von minus zwei Grad.

In Freudenstadt waren es gegen 9 Uhr circa minus ein Grad. Die Schneehöhe auf dem Marktplatz Freudenstadt betrug rund zwei Zentimeter. Verschiedene Wetterdienste gehen von weiterem – eher leichtem – Schneefall in Freudenstadt und Umgebung am Mittwochabend und im Laufe des Donnerstags aus.