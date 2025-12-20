Leichtathletin aus Grosselfingen: Das „überwältigende“ Jahr der Sandrina Sprengel

Siebenkämpferin Sandrina Sprengel blickt auf die vergangenen Monate zurück. Es geht unter anderem um die WM, den Wechsel zum VfB Stuttgart und einen Tiefpunkt.
Die Tage bis zum Jahreswechsel werden immer weniger, das neue Jahr steht praktisch schon vor der Tür. Dies ist meist ein guter Zeitpunkt um eine Bilanz zu ziehen – dies tut auch Siebenkämpferin Sandrina Sprengel im Gespräch mit unserer Redaktion. Und hinter der Athletin aus Grosselfingen liegen wohl die turbulentesten Monate ihrer Laufbahn.