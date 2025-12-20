Leichtathletin aus Grosselfingen: Das „überwältigende“ Jahr der Sandrina Sprengel

Siebenkämpferin Sandrina Sprengel blickt auf die vergangenen Monate zurück. Es geht unter anderem um die WM, den Wechsel zum VfB Stuttgart und einen Tiefpunkt.

Die Tage bis zum Jahreswechsel werden immer weniger, das neue Jahr steht praktisch schon vor der Tür. Dies ist meist ein guter Zeitpunkt um eine Bilanz zu ziehen – dies tut auch Siebenkämpferin Sandrina Sprengel im Gespräch mit unserer Redaktion. Und hinter der Athletin aus Grosselfingen liegen wohl die turbulentesten Monate ihrer Laufbahn.

„Ich glaube, es war das Jahr mit den tiefsten Tiefen und höchsten Höhen. Man kann das Jahr gar nicht wirklich in Worte fassen, es war einfach auch überwältigend“, so Sprengel. Heraussticht natürlich ihr famoser Auftritt bei der Weltmeisterschaft in Tokio. Die 21-Jährige war erstmals auf der ganz großen Bühne und lieferte den Wettkampf ihres Lebens ab – am Ende stand der 5. Platz zu Buche. Sie sagt: „Das war natürlich mein größter Erfolg bisher.“

Schwierigkeiten im ersten Halbjahr

Weniger erfolgreich war hingegen das erste Halbjahr, und umso höher einzuschätzen sind auch die danach gezeigten Leistungen der Grosselfingerin. Sie geht selbst auf den „Tiefpunkt“ in 2025 ein. „Ich hatte meine erste schwerere Verletzung und konnte mich folglich nicht für die U23-EM in Bergen qualifizieren. Ich war wirklich am Boden zerstört, dass ich da nicht dabei sein konnte.“

Wechsel zum VfB Stuttgart

Freud und Leid liegen auch im Sport eng beieinander, die Weltmeisterschaft dürfte aber für vieles entschädigt haben. Abgerundet wurde das Jahr mit ihrem kürzlich bekanntgewordenen Wechsel zum VfB Stuttgart. Dazu sagt sie: „Ich freue mich unglaublich für den VfB starten zu dürfen und einen solch großen Verein hinter mir zu haben, das ist etwas Besonderes. Konkret ändern wird sich aber wenig. Ich trainiere sowieso schon seit sechs Jahren in Stuttgart und werde auch weiterhin bei meinem Landestrainer sein. Ich bleibe auch weiterhin Mitglied bei der LG Steinlach-Zollern.“

Vorfreude auf die Hallensaison

Parallel zum Jahresausklang laufen auch bereits die Vorbereitungen auf die Hallen-Saison. Nach einem wohlverdienten Urlaub steht Sprengel schon wieder in der Halle und befindet sich zudem noch in der Klausurenphase ihres Studiums. „Wir hatten bereits ein Trainingslager, welches richtig schön war. Ich bin gespannt, was die Hallensaison bringt.“

Weitere Höhepunkte

Sie wird dort – so ist der aktuelle Plan – bei einem Meeting in Tallinn an den Start gehen, sich bei den Deutschen Meisterschaften zeigen und auch die Hallen-WM im polnischen Torun bestreiten.

Ohne Druck am Start

Das dort nun eventuell von Außenstehenden höhere Erwartungen an Sprengel gerichtet werden, gewichtet sie nicht allzu hoch. „Ich werde mir gar keinen Druck machen. Ich habe aus der WM gelernt, dass es mir am meisten bringt, wenn ich mit viel Spaß an die Sache rangehe. Es macht keinen Sinn, mir da unnötigen Druck zu machen. Ich mache einfach das, was ich am besten kann und glaube auch nicht, dass irgendwer spezielle Erwartungen an mich hat.“

Wahl zur Leichtathletin des Jahres

Man darf also gespannt sein, welches Fazit die Siebenkämpferin dann in zwölf Monaten im Bezug auf das Jahr 2026 ziehen kann.

Sandrina Sprengel steht auch zur Wahl zur Leichtathletin des Jahres beim Deutschen Leichtathletik Verband (DLV). Wer der Siebenkämpferin seine Stimme geben möchte, kann dies unter leichtathletik.de noch bis zum 31. Dezember tun.