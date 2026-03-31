Leichtathletikverein Donaueschingen: Junge Athleten glänzen mit Erfolgen

Der Leichtathletikverein würdigte bei der Jahreshauptversammlung junge Athleten. Marcel Willmann wurde für herausragendes Engagement im Verein ausgezeichnet.
Im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Leichtathletikvereins Donaueschingen standen die Ehrungen der erfolgreichen Nachwuchsathleten sowie das herausragende Engagement einzelner Vereinsmitglieder. Die Nachwuchsabteilung wurde für ihre sportlichen Erfolge im Jahr 2025 anerkannt. Die jungen Athleten erhielten laut einer Mitteilung eine Würdigung für ihre Wettkampferfolge.