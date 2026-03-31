Leichtathletikverein Donaueschingen: Junge Athleten glänzen mit Erfolgen

Der Leichtathletikverein würdigte bei der Jahreshauptversammlung junge Athleten. Marcel Willmann wurde für herausragendes Engagement im Verein ausgezeichnet.

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Leichtathletikvereins Donaueschingen standen die Ehrungen der erfolgreichen Nachwuchsathleten sowie das herausragende Engagement einzelner Vereinsmitglieder. Die Nachwuchsabteilung wurde für ihre sportlichen Erfolge im Jahr 2025 anerkannt. Die jungen Athleten erhielten laut einer Mitteilung eine Würdigung für ihre Wettkampferfolge.

Die Trainer betonten dabei die wichtige Rolle von Disziplin, Teamgeist und Fairness in der Entwicklung junger Leistungssportler. Mit den Ehrungen sollte die Motivation der jungen Kräfte gestärkt und der Stellenwert der Jugendarbeit im Verein sichtbar gemacht werden.

Marcel Willmann erhielt die silberne Ehrennadel des Badischen Leichtathletikverbandes für sein herausragendes Engagement im Verein. Er war Jugendsprecher, Kampfrichter, Teil des Zeitmessanlagen-Teams und Sportassistent. Aktuell wirkt er als Trainer in der U14/16/18. Die Versammlung hob seine langjährige Treue und seinen Beitrag zur Trainingsarbeit im Verein hervor.

Die Mitglieder sprachen ihren Dank an das Vorstands- und das Trainerteam aus. Danksagungen galten dem unermüdlichen Einsatz bei Organisation, Betreuung der Athleten, Durchführung von Wettkämpfen und der fachlichen Anleitung. Das Zusammenspiel aus Vereinsführung und sportlicher Betreuung wurde als zentral für den Erfolg des Vereins hervorgehoben. Ralf Herr wurde als Vorstandsverwaltung einstimmig wiedergewählt. Die Versammlung würdigte seine verlässliche Arbeit und die gute Kommunikation im Team.

Abendsportfest am 26. Juni

Das Abendsportfest Kurz- und Langstaffeln wird am Freitag, 26. Juni, mit einem abwechslungsreichen Vorprogramm gefeiert. Dazu gehört der Pendelstaffel-Cup der Grundschulen, der jungen Talenten frühzeitig Wettkampferfahrung ermöglicht und die Zusammenarbeit mit Schulen stärkt.

Der Kreisvergleichskampf ist für Samstag, 3. Oktober, im Anton-Mall-Stadion geplant. Erwartet werden über 350 Teilnehmende aus den Kreisen Südbadens.