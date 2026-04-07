Leichtathletik: Zwei Silbermedaillen im Gepäck

Thorsten Simon zeigte bei den Leichtathletik-Europameisterschaften der Altersklasse in Torun seine Klasse und belegt beim Gewichtwerfen und Hammerwerfen Rang zwei.
Die polnische Stadt Toruń zeigte sich einmal mehr als glänzender Gastgeber internationaler Leichtathletik-Wettkämpfe. Nur eine Woche nach den Titelkämpfen der Profis gehörte die Bühne dann den Altersklassenathleten – und die lieferten ein echtes Sportfest ab. Rund 3500 Teilnehmer aus 52 Nationen sorgten für spannende Wettbewerbe quer durch alle Disziplinen.